У Москві затримали активістів-супротивників системи розпізнавання облич

Російські силовики затримали у Москві під час пікетів проти використання системи розпізнавання облич художницю Катерину Ненашеву та трьох студентів – Семена Морозова, Степана Гнездилова та Марину Безенкову.

Учасники акції нанесли на обличчя спеціальний грим, що, як вони сподіваються, не дозволять системі їх розпізнати. У мережі вони маркують свої акції хештегом #следуй. 9 лютого представники ініціативи планували провести майстер-клас із такого гримування у Сахаровському центрі, а перед тим, як вони пишуть у фейсбуці, «провести екскурсію».

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, активістів доставили до поліційного відділку нібито за участь у неузгодженій акції. Наразі туди приїхав також їхній адвокат.

Система розпізнавання облич запрацювала у Москві в 2017 році. У МВС Росії обіцяли, що до неї підключать всі 175 тисяч міських відеокамер (в під'їздах, у дворах і на вулицях). Доступ до камер, крім правоохоронних органів, дали Федеральній службі судових приставів. Також у січні стало відомо, що Москва витратить ще два мільярди рублів на обладнання для системи розпізнавання осіб. Тоді ж активізувався рух #следуй.