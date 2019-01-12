Представник Демократичної партії Хуліан Кастро заявив про висування на пост президента США

Колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020-го, повідомляє CNN.

Кастро, який є американцем мексиканського походження, оголосив про це в Сан-Антоніо, його рідному місті та місті, де він обіймав посаду мера п'ять років, зазначає CBS news.

«Коли моя бабуся потрапила сюди майже сто років тому, я впевнений, що вона не могла собі уявити, що лише через два покоління один з її онуків буде членом Конгресу Сполучених Штатів, а інший – з вами тут сьогодні сказати такі слова: я – кандидат на пост президента Сполучених Штатів Америки», – сказав Кастро англійською та іспанською.

Він також розкритикував політику чинного президента Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою і назавав ситуацію «кризою лідерства».

Уряд США було частково закрито 22 грудня через суперечності між президентом Дональдом Трампом та Конгресом стосовно виділення бюджетних грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Через те, що компромісу досягуто не було, закриття продовжиться щонайменше до понеділка.

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Президент Трамп продовжує наполягати на будівництві стіни і не виключає можливості запровадження надзвичайного стану, який би дозволив адміністрації фінансувати будівництво без схвалення Конгресу.