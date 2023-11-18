Троє українських дівчат отримали премію миру за розробку додатків для допомоги біженцям

Троє українських підлітків, які розробили додатки для дітей, котрі втекли від війни в Україні, отримали цьогорічну Міжнародну дитячу премію миру на церемонії в Лондоні в п’ятницю, 17 листопада, пише видання The Guardian

Як розповідають журналісти, 18-річна Софія Терещенко, 17-річна Анастасія Феськова та 17-річна Анастасія Демченко отримали премію за розробку двох додатків для дітей-біженців.

Підлітки познайомились в Інтернеті. Натхненні сюжетом з новин про самотню дитину, яка плакала під час перетину українсько-польського кордону, вони розробити два додатки: один для дітей, які залишили свою країну, додаток спрямований на те, щоб допомогти їм зрозуміти, де вони знаходяться і як шукати допомогу; а інший – для дітей старшого віку про те, як інтегруватися в країнах, в яких вони знайшли притулок.

Софія Терещенко втекла з України разом з матір’ю і переїхала в Кембріджшир. Її батько і брат залишилися в Україні. Вона сказала, що її сім’я завжди була дуже дружньою, і що розлука з ними «розбила їй серце».

Приймаючи нагороду, Анастасія Феськова сказала, що «настав час дорослим взяти на себе відповідальність за свої дії, які впливають на дітей».

«Як би ми не хотіли, щоб у всіх дітей було безпечне і мирне дитинство. Ми розуміємо, що реальність інша», – сказала вона.

Міжнародна дитяча премія миру була вперше вручена у 2005 році. У 2013 році її отримала Малала Юсафзай, яка була номінована на неї роком раніше. У 2014 році вона стала лауреатом Нобелівської премії. У 2019 році премію отримала Грета Тунбург за її кліматичний активізм.

Раніше, 6 жовтня, в Осло оголосили лауреатів Нобелівської премії миру. 2023 року нагороду отримала іранська правозахисниця Наргіз Мохаммаді. Вона багато років опікується захистом прав жінок в Ірані, її неодноразово засуджували до увʼязнення.