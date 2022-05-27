Після розмови з Путіним прем’єр Італії поговорив з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

«Поінформував про ситуацію на фронті. Очікуємо від партнерів подальшої оборонної підтримки України. Порушив питання постачання палива. Обговорили шляхи запобігання продовольчій кризі. Маємо спільно розблокувати українські порти», – написав Зеленський у твіттері.

За день до цього Маріо Драгі розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним. Під час цієї телефонної розмови Путін заявив, що Росія «готова зробити свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив» за умови зняття санкцій, які він назвав політично вмотивованими.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав, що під час розмови не відчув навіть проблиску надії на мир. На пресконференції Драгі сказав, що, однак, відчуває готовність Путіна спробувати знайти вирішення міжнародної продовольчої кризи.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Путін «по суті перетворює в зброю голод і нестачу їжі серед найбідніших людей у всьому світі».



Виступаючи під час візиту в Сараєво, вона сказала, що будь-яке умиротворення «просто зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі».



У Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання. Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна.

Міністерство оборони Росії запропонувало створити коридор, який дозволить іноземним кораблям виходити з портів Чорного моря, та інший – для виходу суден із Маріуполя в Азовське море.