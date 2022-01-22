Президент привітав українців з Днем Соборності: «Відкриваємо найвищий міст в Україні», який «буде монументом єдності»

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності. І водночас повідомив про відкриття найвищого мосту в країні.

«Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Наші погляди, відмінності, бачення можуть бути різними, але ніколи не мають стати вищими, ніж Україна. Неподільна й незалежна. Так, об’єднатися по-справжньому непросто. Тільки сильний народ може стати єдиним. Тільки єдиний народ може створити сильну країну, яка будує лікарні й стадіони, літаки й кораблі, відправляє супутники в космос та зводить знакові об’єкти. Нині в Запоріжжі ми бачимо живий доказ того, що разом ми сильніші. Разом можемо краще. Разом можемо більше. І будівельники з різних регіонів, працюючи на висоті 35 метрів, у режимі 24/7, у +40 і в –20, можуть разом створити щось велике й особливе. Ми з’єднуємо Україну не лише словами. Сьогодні ми відкриваємо найвищий міст в Україні. Його почали ще у 2004 році. Діти, народжені тоді, – вже повнолітні. Як спадок його передавали своїм наступникам чотири президенти України. Але це вже історія. Відтепер цей міст буде монументом єдності», – написав у фейсбуці глава держави.

Традиційно з нагоди проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР українці в різних містах вишиковуються у живий ланцюг. Утім, за останні кілька років ці акції зазнали змін через карантинні обмеження, пов'язані із COVID-19.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об’єднання українських земель в єдину державу.

День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.