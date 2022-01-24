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Президентом ПАРЄ став нідерландець Тіні Кокс, депутатка ВР Мезенцева набрала 80 голосів

Парламентар із Нідерландів Тіні Кокс набрав 164 голоси

Представниця Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева («Слуган народу») поступилася представнику парламентарю з Нідерландів Тіні Коксу. Про це, зокрема, повідомила сама Мезенцева 24 січня.

«Президентом ПАРЄ обраний Тіні Кокс, за нього проголосували 164 члени Асамблеї, за мене – 80», – написала вона в своєму телеграмі.

Мезенцева зазначила, що це перші вибори президента ПАРЄ, в яких взяла участь кандидатка з України.

Тіні Кокс, зокрема, у 2014 році очолював ліве крило ПАРЄ. Тоді, на початку російської агресії, він заявляв, що мешканці української Донеччини нібито «дивляться на Росію як на альтернативу» через «внутрішні проблеми України».

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