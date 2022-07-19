Під час візиту до Києва президент Радіо Свобода зустрівся з високопосадовцями і журналістами

Під час візиту до столиці України Києва минулого тижня президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай зустрівся з високопосадовцями України та журналістами Радіо Свобода, які писали репортажі про передову російського вторгнення в Україну.



Флай провів час із журналістами Української служби Радіо Свобода, які ризикували життям, щоб доносити українській та міжнародній аудиторії надійні незалежні новини. Вони задокументували російські військові злочини, викрили людську ціну атак Росії та розповсюдили історію за історією про вторгнення Кремля.



«Незаконне вторгнення Росії в Україну не завадило нашим відважним журналістам щодня передавати життєво важливі незалежні новини», – сказав президент і генеральний директор Радіо Свобода Джеймі Флай. – «Від Києва до Криму журналісти Радіо Свобода ризикують життям, щоб показати українцям і світу справжній жах цієї нелюдської та невиправданої війни».



29 квітня журналістка Радіо Свобода Віра Гирич загинула в Києві внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку, де вона жила. У червні Віру Гирич та інших загиблих під час війни журналістів посмертно відзначив нагородами президент України Володимир Зеленський. Флай зустрівся з батьками і сином Віри Гирич, відвідав її могилу.



Під час візиту Флай також зустрівся з українськими офіційними особами, зокрема Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента України, першим заступником міністра закордонних справ Еміне Джапаровою, міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком, народними депутатами та представниками громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Флай обговорив зусилля Радіо Свобода з надання правдивих репортажів про війну, а також про роботу з охоплення аудиторії в Росії та нещодавно окупованих областей України.



Він також порушив питання щодо справи фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, якого 16 лютого 2022 року підконтрольний Росії суд в окупованому Криму засудив до шести років позбавлення волі. ФСБ Росії затримала його в Сімферополі 10 березня 2021 року, йому висунули обвинувачення у зберіганні та транспортуванні вибухівки, які він заперечує. Єсипенко став лауреатом премії PEN/Barbey Freedom to Write.