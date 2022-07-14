Президент Шрі-Ланки подав у відставку з Сінгапуру – спікер парламенту

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса подав у відставку 14 липня – про це заявив спікер парламенту країни Махінда Япа Абейвардена.

Він додав, що про відставку буде оголошено офіційно о 7 годині ранку за місцевим часом 15 липня.

Протестувальники в столиці Шрі-Ланки Коломбо раніше погодилися звільнити урядові будівлі на тлі переговорів зі спікером парламенту.

Раджапакса втік з країни 13 липня, не подавши заяви про відставку. Спочатку він відправився на Мальдіви, потім до Сінгапуру, звідки, як повідомляється, передав свою заяву про відставку до Верховної комісії Шрі-Ланки. Згодом він вирушив до Джидди в Саудівській Аравії.

Спікер закликав надіслати оригінал заяви про відставку до Шрі-Ланки найближчим доступним літаком із Сінгапуру.

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Прем’єр-міністр Раніл Вікремесінгхе, який виконує обов’язки президента, заявив парламенту, що подасть у відставку, і попросив Абейвардена «призначити прем’єр-міністра, який буде прийнятним як для уряду, так і для опозиції».

Протестувальники звинувачують Раджапаксу в довгостроковій масовій корупції та грубому невмілому управлінні економікою країни з населенням близько 22 мільйонів людей. Він відкидає звинувачення в корупції.

Після того, як відставка Раджапакси буде офіційно підтверджена, парламент має зібратися 20 липня, щоб обрати нового президента до завершення терміну його повноважень, який закінчується в 2024 році.

9 липня на тлі найбільшої економічної кризи в Шрі-Ланці тисячі протестувальників увірвалися до резиденції та офісу президента, вимагаючи його відставки. Готабаю Раджапаксу, як повідомлялося, евакуювали. Протестувальники також зайняли будинок прем’єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе та підпалили будівлю.