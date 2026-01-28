Президент Сирії вдруге відвідує Москву. Путін заявив про готовність РФ долучитись до відновлення країни

Президент Сирії перехідного періоду Ахмед аш-Шараа 28 січня прибув із офіційним візитом до Москви і зустрівся в Кремлі з російським президентом Володимиром Путіним.



Путін заявив, що «багато зроблено з погляду відновлення наших міждержавних відносин – вдалося зрушити з мертвої точки та рівень взаємодії в економічній сфері», а також сказав, що представники будівельної сфери РФ готові долучитися до відновлення Сирії.

«Ми уважно спостерігали за вашими зусиллями щодо відновлення територіальної цілісності Сирії і хочу привітати вас з тим, що процес набирає обертів», – сказав Путін, заявивши, що Москва завжди підтримувала відновлення територіальної цілісності Сирії.

Ахмед аш-Шараа подякував Путіну за допомогу у стабілізації ситуації в Сирії та регіоні в цілому.

Президент Сирії перехідного періоду Ахмед аш-Шараа здійснює вже другий візит до Росії після повалення давнього союзника Москви Башара Асада у 2024 році. Попередня їхня зустріч відбулася 15 жовтня 2025 року.

Читайте також – NYT: Асад має «сповнене розкоші» життя в Москві

Нова сирійська влада раніше оголосила про видачу ордера на арешт Башара Асада. Його звинувачують в умисних убивствах і тортурах, які спричинили загибель людей. Агентство Reuters писало, що нова влада Сирії вимагала від Росії видати їм Башара Асада. У жовтні 2025 року президент Сирії перехідного періоду Ахмед аш-Шараа приїжджав до Москви і зустрічався з Путіним. Чи була темою переговорів екстрадиція Асада, не повідомлялося.

Після попереднього візиту аш-Шараа до Москви наприкінці жовтня 2025 року російські військові літаки відновили польоти на авіабазу Хмеймім у Сирії через пів року перерви.



