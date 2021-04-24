На Чернігівщині починається пробне ЗНО

24 квітня на Чернігівщині відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. ЗНО розпочнеться об 11:00, повідомили напередодні в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності таких документів:

паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);

запрошення-перепустка.

Адресу пункту тестування зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Учасників, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть, наголосили в УЦОЯО.

«Процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників пробного ЗНО. Просимо стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома», – йдеться в повідомленні.

У разі якщо учасник/учасниця пробного ЗНО вирішить залишитися вдома, він/вона зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я, заявили у центрі.

«Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу до пунктів тестування, так і протягом усього періоду оцінювання: вони мають перебувати в масках або респіраторах, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування. Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам із Чернігівщини потрібно внести відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів до 28 квітня», – йдеться в повідомленні.

Пробне ЗНО в Києві і у Миколаївській області відбудеться 15 травня.

Пробне ЗНО, на яке зареєструвалися понад 120 тисяч людей, стартувало в Україні 10 квітня. Явка склала 93-95 відсотків. У Києві, на Чернігівщині та Миколаївщні пробне ЗНО перенесли через карантинні заходи.