«Я повернусь в Україну. Про дату, час і номер рейсу проінформую представників САП» – Продан

Підозрюваний у незаконному збагаченні колишній виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан написав у Facebook, що повернеться в Україну «одразу після завершення лікування та реабілітації», а «про дату та час» поінформує представників САП.

«Дізнався, що мені нібито повідомлено про підозру. В САП пояснюють, що двічі надсилали повістки та не отримали відомостей щодо мого місцезнаходження. Акцентую увагу прокурорів САП, що запланував виїзд на лікування заздалегідь, про що вже повідомляв», – зазначив Продан.

Він додав, що звернувся до адміністрації клініки «з проханням підготувати офіційний документ стосовно мого перебування у медичному закладі».

«В найближчий час мої представники звернуться до САП ГПУ і нададуть лист, підписаний уповноваженою особою закладу. Я також відправлю оригінал зазначеного листа поштою... Без жодного сумніву одразу після завершення лікування та реабілітації я повернусь в Україну. Про дату, час і номер рейсу (якщо буду повертатися літаком) проінформую представників САП. Не думаю, що виникне необхідність тривалого перебування за кордоном», – зазначив Продан.

Він також заявив, що не бачив «жодного офіційного документа», що стосуються обвинувачень на його адресу.

«Щодо спекуляцій з приводу того, чи повернусь я в Україну. ... Навіщо робити самогубні для репутації вчинки, якщо для реальних претензій правоохоронців не має будь-яких підстав?», – додав Продан.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура напередодні заочно оголосила про підозру Мирославу Продану. Як стверджують в антикорупційному органі, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих і процесуальних дій, а також не надав підтвердження, що дійсно перебуває за кордоном з поважних причин.

Згідно з заявою, правоохоронці підписали письмову підозру у незаконному збагаченні. Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.

САП втретє викликала Продана для проведення слідчих дій 20 листопада.

Мирослав Продан переконує, що виїхав з України на лікування до Німеччини 5 листопада.

Він пообіцяв з’явитись на вимогу САП, щойно повернеться до України, хоча й зазначає: його викликали для проведення слідчих дій у неналежний спосіб. За словами колишнього чиновника, представник САП надіслав йому повідомлення у Viber.

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