Проєкт держбюджету: на боротьбу з пандемією планують виділити 22 млрд грн

Кабінет міністрів пропонує передбачити у державному бюджеті на 2022 рік 22 мільярди гривень на боротьбу з пандемією COVID-19, повідомив під час презентації проєкту держбюджету у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко.

«У 2022 році безпрецедентно зростає обсяг коштів за програмою медичних гарантій – на 34 мільярди гривень, до 158 мільярдів. На боротьбу з COVID планується спрямувати орієнтовний ресурс у 22 мільярди гривень, що на 5 мільярдів гривень більше, ніж цього року. Крім того, на систему громадського здоров’я і закупівлю вакцин для населення від ковіду передбачено шість мільярдів гривень», – сказав міністр.

Загалом уряд пропонує закласти у проєкті держбюджету-2022 на сферу охорони здоров’я 192,5 мільярдів гривень.

Зокрема, як заявляли в Кабміні, у проєкті бюджету на 2022 рік закладене зростання заробітної плати медпрацівників.