Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Травень 2019, Київ 16:37
Новини | Економіка

Центр зайнятості: найбільш оплачувана робота в Києві – директор департаменту

Директор департаменту підприємства може розраховувати на місячну зарплату у щонайменше 43 тисячі гривень

Дивитись коментарі

Посада директора департаменту підприємства наразі є найбільш оплачуваною в Києві з усіх професій, за відповідним класифікатором. Про це з посиланням на Центр зайнятості повідомляє Київміськадміністрація.

«Найбільш оплачуваними спеціалістами в Києві сьогодні є директори департаментів підприємств – як державних, так і приватних, – у різних галузях економіки. Зокрема, у сфері телекомунікацій та банківської діяльності. Цінові пропозиції за вакансіями для таких топ-менеджерів мінімум утричі перевищують середню зарплату в столиці», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наймані працівники цієї категорії можуть розраховувати на зарплату у понад 43 тисячі гривень.

/**/ /**/ /**/ Вивести зарплату з «тіні» урядовці хотіли підвищенням мінімалки
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Понад 30% працівників в Україні отримує зарплату в конвертах – ЗМІ

«Попит на досвідчених керівників у столичних компаніях в умовах росту економіки лишається стабільно високим, проте пропозиція кадрів недостатня», – вказали експерти.

За даними Держстату, рівень безробіття в Україні в квітні 2019 року склав понад 311 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG