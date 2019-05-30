Центр зайнятості: найбільш оплачувана робота в Києві – директор департаменту

Посада директора департаменту підприємства наразі є найбільш оплачуваною в Києві з усіх професій, за відповідним класифікатором. Про це з посиланням на Центр зайнятості повідомляє Київміськадміністрація.

«Найбільш оплачуваними спеціалістами в Києві сьогодні є директори департаментів підприємств – як державних, так і приватних, – у різних галузях економіки. Зокрема, у сфері телекомунікацій та банківської діяльності. Цінові пропозиції за вакансіями для таких топ-менеджерів мінімум утричі перевищують середню зарплату в столиці», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наймані працівники цієї категорії можуть розраховувати на зарплату у понад 43 тисячі гривень.

«Попит на досвідчених керівників у столичних компаніях в умовах росту економіки лишається стабільно високим, проте пропозиція кадрів недостатня», – вказали експерти.

За даними Держстату, рівень безробіття в Україні в квітні 2019 року склав понад 311 тисяч людей.