Народжений в Україні прокремлівський активіст отримав у Латвії 10 років за ґратами

Ризький районний суд засудив 71-річного прокремлівського активіста Олександра Гапоненка до 10 років позбавлення волі та трьох років пробаційного нагляду за звинуваченням у розпалюванні національної ненависті та допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованій проти Латвії, повідомляє агентство LETA.

Його адвокатка Імма Янсоне повідомила, що після ознайомлення із вироком оскаржить його. Гапоненко, який із минулого року перебуває під вартою, провину не визнав.

Олександра Гапоненка затримали 13 лютого 2025 після участі в круглому столі «Етноцид російських співвітчизників у країнах Прибалтики як фактор підготовки до війни з Росією», організованого російським Інститутом країн СНД. За даними LRT, там виступали також інші громадяни Латвії, зокрема оголошений у розшук ексдепутат Ризької думи Руслан Панкратов та колишній член Європарламенту Андрій Мамикін. Кримінальні справи щодо них виділені в окреме провадження.

За версією слідства, Гапоненко свідомо поширював недостовірні твердження, зображуючи латишів ворожими стосовно російськомовного населення, звинувачуючи їх у етноциді, включно з переслідуванням росіян, забороною російської мови та ліквідацією російськомовних шкіл. Він також заявив, що одним зі способів зупинення «етноциду росіян» може бути вторгнення Росії до країн Балтії, включно з Латвією, до чого, на його думку, необхідно готуватися та забезпечувати ідеологічну підготовку.

«Підтримуючи Росію як державу-агресора та надаючи інформаційну підтримку її політичній та військовій діяльності, обвинувачений сприяв діям, спрямованим проти незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та безпеки Латвії», – заявили в прокуратурі.

Гапоненко народився в українському Мелітополі, 1978 року закінчив економічний факультет Латвійського держуніверситету. Він є прихильником ідеї «русского мира», співзасновником незареєстрованої організації «Конгрес негромадян» і членом створеної в Ризі «Російської громади». У 2018 році його звинуватили в діях, спрямованих проти державного суверенітету та територіальної цілісності Латвії, а у 2020 році засудили до умовного терміну.