Прокудін: жителька Берислава загинула через підрив на міні

Жителька Херсонщини загинула через підрив на вибуховому пристрої, повідомив голова області Олександр Прокудін 19 липня.

Він уточнив, що це сталося напередодні увечері в Бериславі.

«Внаслідок детонації травми, несумісні з життям, дістала жінка 1960 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої».

Раніше сьогодні стало відомо про підрив на російській міні автомобіля волонтерів у Херсонській області. Чоловіки 30, 32 та 57 років зазнали дістали мінно-вибухових травм і контузій.

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На початку квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



