Прокудін повідомив про вивезення ще 7 дітей з окупованої Херсонщини: кожен з них зазнавав тиску»

З окупованої частини Херсонської області вдалося вивезти сімох дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 24 червня.

Йдеться про чотирьох дівчат і трьох хлопчиків віком від 3 до 17 років. Зокрема, 17-річного юнака, за даними Прокудіна, російська окупаційна влада намагалася внести до списків реєстрації військових:

«Так звана «поліція» неодноразово приходила до нього додому на перевірки, а військовий комісар відкрито погрожував матері кримінальним звинуваченням. Брата хлопця викрали після доносу сусіда і його жорстоко катували у полоні».





Ще одній дитині, 13-річній дівчинці, довелося ховатися вдома, щоб окупаційна адміністрація не виявила, що вона не відвідує російську школу. Голова області зазначив, що сім’ї дівчинки погрожували помістити її до інтернату.

«Кожен з врятованих дітей зазнав тиску та спроб стерти свою ідентичність. Але, на щастя, це все позаду. Сьогодні вони проходять реабілітацію в Центрах надії та зцілення, де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та безпечне місце для життя», – додав Прокудін.

Він зазначив, що дітей вдалося евакуювати за сприяння організації Save Ukraine у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Читайте також: У ЄС розповіли, як допомагають знаходити й повертати депортованих українських дітей

За даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росії понад 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені до Росії чи на окуповані території. У ЄС зазначають, що Росія систематично приховує місцеперебування дітей та намагається стерти їхню українську ідентичність.

За даними Офісу президента на 11 травня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2133 українських дітей, яких викрала Росія.