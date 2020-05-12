Оголошено в розшук ще 2 підозрюваних в захопленні штабу ВМСУ в Севастополі – прокуратура АРК

Прокуратура АРК повідомляє, що спільно з управлінням Нацполіції України в АРК і Севастополі повідомила про підозру ще двом громадянам України, які, за даними слідства, брали участь в облозі і захопленні штабу Військово-морських сил України в Севастополі під час російської анексії Криму в 2014 році. Їх оголосили у розшук.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Добровольча народна дружина «Рубіж», 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі і захопленні штабу Військово-морських сил України в Севастополі. На даний час підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місця перебування», – сказано в повідомленні прокуратури.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Імена і прізвища підозрюваних у відомстві не вказують.

5 травня повідомлялося про аналогічну підозру, оголошену прокуратурою АРК Володимиру Муцю й Іллі Короткову.

Протягом квітня прокуратура АРК оголосила про підозру п'яти підозрюваним у захопленні штабу ВМС України в Севастополі.

У червні 2019 року повідомлялося про те, що справу одного з підозрюваних у захопленні українських кораблів у 2014 році керівника угруповання «Рубіж» направили до суду.

У прокуратурі зазначили, що були встановлені дев'ять учасників цього незаконного збройного формування, які протягом березня 2014 року брали активну участь в збройному захопленні протичовнового корвета ВМС України «Хмельницький», розвідувального катера «Славутич», військових частин ЗСУ, а також розгортанні і діяльності блокпостів.