У прокуратурі Криму заявили, що відкрили провадження щодо австрійської компанії через будівництво опери в Севастополі

Прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя відкрила кримінальне провадження щодо представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au через порушення правил в’їзду-виїзду та ймовірну причетність до незаконної діяльності на території півострова. Про це повідомили у прокуратурі АРК Крим у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 1 грудня 2020 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332-1 Кримінального кодексу України, за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та виїзду з неї представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що це провадження об’єднане з провадженням, у межах якого розслідують дані щодо іноземних компаній, які, можливо, незаконно працюють на території Криму.

Зараз триває досудове розслідування у межах цього провадження, додали в прокуратурі.

Зокрема, йдеться про побудову оперного театру в окупованому Севастополі. Україна започаткувала запровадження санкцій щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та його керівництва через будівництво оперного театру, повідомили раніше цього місяця в Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Радіо Свобода.

У МЗС зазначили, що Україна також започаткувала запровадження санкцій проти компанії та її керівництва за «співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії Криму».

Водночас Офіс прокурора Відня вирішив не розслідувати причетність австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au до будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі, повідомили Радіо Свобода в Міністерстві закордонних справ Австрії.

У відомстві розповіли, що Федеральне агентство захисту держави та протидії тероризму (BVT) отримало завдання розслідувати діяльність бюро в анексованому Криму. Однак згодом Офіс прокурора Відня виступив проти початку попереднього розслідування діяльності компанії.

Посол України в Австрії Олександр Щерба у листопаді 2020 року повідомив, що «є підстави вважати», що відоме австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі, і Україна у зв’язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро. Згодом у відомстві заявили, що керівництву бюро заборонять в’їзд до України.

У лютому МЗС Австрії заявило, що дії приватних компаній не варто розглядати як позицію держави.

12 червня 2019 року тодішній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав два розпорядження про створення в окупованому Севастополі двох установ культури «Севастопольського державного театру опери та балету» і «Академії хореографії».

На громадських слуханнях, які відбулися у квітні 2019 року, місцеві жителі виступили проти будівництва оперного театру на мисі Кришталевий.

Проєкт створення громадського простору на мисі Кришталевий підтримав президент Росії Володимир Путін. Передбачається, що комплекс зв’яже майбутній Культурно-просвітницький центр у музеї-заповіднику «Херсонес Таврійський» і визначні пам’ятки історичної частини центру Севастополя.

На мисі Кришталевому розпочате масштабне будівництво музейно-культурного комплексу. Замовником виступає фонд «Національна культурна спадщина», підрядником – пов’язана з братами Ротенбергами компанія «Стройгазмонтаж» – будівельник «Кримського мосту». Зокрема, тут планується побудувати театр опери та балету, великий музейний комплекс – філію найбільших музеїв Росії і музей оборони Севастополя 1941-1945 років.