Прокуратура вперше зафіксувала влучання російського FPV-дрона на оптоволокні в Харкові

У Харкові вперше задокументували застосування FPV-дрона на оптоволокні, повідомила обласна прокуратура 25 лютого.

За даними слідства, близько 15:00 у середу російські військовослужбовці, «порушуючи закони та звичаї війни», застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району обласного центру.

«Дрон влучив у дерево. Зазначений факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ», – повідомляє відомство.

Читайте також: Чотири роки вторгнення в Україну: чи навчилася армія Росії воювати краще?

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину.

Про застосування російськими військами дронів на оптоволокні почали повідомляти на початку 2025 року. На відміну від стандартних FPV-дронів, використання оптоволоконних кабелів дозволяє дронам працювати без радіосигналів. Це робить їх менш вразливими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), оскільки вони залишаються на прямому зв’язку зі своїми операторами через тонкі котушки оптоволоконного кабелю, що нагадує волосінь до 15 метрів довжиною.