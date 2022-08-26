ОГП: число загиблих через агресію Росії дітей зросло до 377

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули 377 дітей, ще щонайменше 733 – були поранені, повідомив Офіс генпрокурора 26 серпня. Напередодні повідомляли про 376 загиблих дітей і 733 поранених.

«25 серпня внаслідок обстрілу окупантами міста Оріхова Запорізької області загинув 17-річний підліток», – повідомили у прокуратурі.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій областях – 42.

У прокуратурі додали, що через бомбардування й обстріли збройними силами Росії пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 – зруйновані повністю.