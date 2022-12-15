Прокуратура: 447 дітей загинули в Україні через агресію Росії

В Україні станом на ранок 15 грудня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинули 447 дітей, щонайменше 856 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«14 грудня внаслідок обстрілу ворогом Херсона загинув 8-річний хлопчик. Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених на території Миколаївської області, у селі Новопетрівка Баштанського району встановлено факт загибелі через обстріл окупантів трьох сестричок: двом старшим по 16, а молодшій – 14 років. Стало відомо, що 24 листопада внаслідок обстрілу Херсона зазнав поранення 17-річний підліток», – уточнили в ОГП.

Напередодні в прокуратурі повідомляли про 443 загиблих і 855 поранених дітей.

В ОГП також повідомили, що через бомбардування й обстріли збройними силами Росії пошкоджено 3126 закладів освіти в Україні, 337 із них – зруйновані повністю.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.