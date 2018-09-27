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27 Вересень 2018, Київ 13:58
Новини | Події

ГПУ пропонує провести ревізію мінометів «Молот» через випадки їх розриву

Міномет «Молот» виробляє київський завод «Маяк», який входить до концерну «Укроборонпром»

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко пропонує провести повну ревізію мінометів «Молот» у зв’язку з випадками їх розриву. Луценко сказав про це 27 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

«Просив би комітет звернутися до Міноборони й «Укроборонпрому» терміново призначити повну ревізію наявних мінометів «Молот» і їх гарантійне обслуговування заводом-виробником», – сказав Луценко.

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За словами генпрокурора України, слідство опрацьовує кілька версій розриву міномета в липні на Рівненському полігоні, зокрема людський фактор і незадовільний технічний стан цих мінометів.

6 липня під час навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ять були поранені.

Мінометний вибух на Рівненщині: постраждалих евакуювали до Львова – відео
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Мінометний вибух на Рівненщині: постраждалих евакуювали до Львова – відео

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23 вересня двоє українських військовослужбовців були поранені внаслідок розриву міномету «Молот» на території однієї з військових частин у Донецькій області.

Міномет «Молот» виробляє київський завод «Маяк», який входить до концерну «Укроборонпром».

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