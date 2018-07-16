Генштаб інспектує арсенали і склади: звільнили одного командира частини

Генеральний штаб ЗСУ заявив про посилення охорони українських арсеналів зброї. Зокрема, проводять реконструкцію технічної території та огорож, а також почали будівництво додаткових 15 обсипних залізобетонних сховищ для зберігання боєприпасів, мовиться на Facebook-сторінці відомства.

«Варто зазначити, що за результатами перевірки однієї з військових частин, за неналежну організацію заходів охорони та оборони, командира цієї військової частини подано до звільнення з лав Збройних Сил України», – повідомили у Генштабі.

6 липня цього року вранці під час виконання навчально-бойових завдань на Рівненському полігоні вибухнув міномет «Молот». Внаслідок трагедії загинули троє військових, дев’ятеро були поранені, троє були в тяжкому стані і їх перевезли у Львів.

У березні цього року на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області вночі внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали.

Перед цим масштабна пожежа з вибухами на території військового об’єкту сталася торік у вересні – на військовому арсеналі поблизу Калинівки. Жертв тоді не було. У ГПУ не виключили можливості диверсії як причини пожежі і вибухів у Калинівці.