Атестація ГПУ: прокурорів перевірять на загальні здібності та навички

Другий етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури розпочнеться 6 листопада тестуванням на загальні здібності та навички, повідомила пресслужба ГПУ.

«До складання іспиту допущено 795 прокурорів ГПУ, які успішно пройшли тестування на знання та вміння у застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора. Вони складатимуть іспит згідно з затвердженим раніше графіком. Тестування на загальні здібності та навички складається з двох блоків: абстрактно-логічного та вербального, кожен з яких включає 30 запитань», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, на вербальний блок передбачено 8 хвилин, на абстрактно-логічний – 20.

«Результати кожного блоку підраховуються за допомогою стандартизованих балів за шкалою від 55 до 145 балів. Остаточна кількість балів за тестування на загальні здібності та навички виводиться шляхом підрахунку середнього арифметичного за результатами обох блоків. Прокурори, які наберуть потрібну кількість балів (прохідний бал - 93), будуть допущені до третього етапу атестації, який проходитиме у формі співбесіди та включатиме в себе виконання ситуаційного завдання», – пояснили в Генпрокуратурі.

5 листопада у ГПУ завершилося тестування в рамках першого етапу атестації прокурорів.

21 жовтня у ГПУ повідомили, що прокурори, які не подали заяви про намір пройти атестацію для роботи в нових органах прокуратури, будуть звільнені.

Закон про реформу органів прокуратури набрав чинності 25 вересня 2019 року, який, серед іншого, передбачає, що для переведення до нових органів прокуратури прокурори мають пройти атестацію.