Прослуховування біля офісу Зеленського не стосується жодного з кандидатів у президенти – поліція

Інформація, яку отримували працівники СБУ з використанням спеціальних технічних засобів, не пов’язана з жодним із кандидатів у президенти України, повідомили у прес-службі Нацполіції 13 березня.

«У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що працівники СБУ дійсно здійснюють оперативно-технічні заходи за зазначеною адресою (на вулиці Білоруській, 26 – ред.), однак вони ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням. Відтак вказані дії відбуваються законно на підставі ухвали суду стосовно особи, яка не має відношення до виборчої кампанії», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, триває досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом виявлення на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у Києві коробки із «спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації».

4 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція виявила елементи апаратури для прослуховування біля офісу кандидата у президенти України Володимира Зеленського. В СБУ потім підтвердили, що справді здійснюють «оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська, 26», але ці дії спецслужби кандидата в президенти України Володимира Зеленського не стосуються.