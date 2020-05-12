Активісти вийшли на протест під будинок президента з вимогою покарання винуватців убивства Гандзюк

Вранці 12 травня група активістів прийшла під будинок на вулиці Михайла Грушевського у Києві, де мешкає родина президента, з вимогою до глави держави притягнути до відповідальності винуватців убивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк.

«Ми маємо багато запитань до президента. Ми хочемо знати, чи його слова про притягнення до відповідальності замовників вбивства Катерини Гандзюк не були порожніми обіцянками заради політичного піару. Саме тому сьогодні зранку ми прийшли до будинку, де він проживає. Очевидно, що генпрокурор та голова СБУ не розповідають президенту про справжній стан речей. Ми готові розповісти президенту те, що не цікавить генпрокурорку, про відсутність доказів в матеріалах справи і про помилки слідства», – йдеться в повідомленні громадської ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк».

Активісти заявляють, що приходитимуть під будинок президента, до будівлі його офісу та на офіційні зустрічі доти, доки не отримають відповіді на питання, які стосуються вбивства Катерини Гандзюк.

На сторінках інших активістів у соцмережах видно, що акція є мирною і небагаточисельною, учасники стоять на відстані одне від одного, поряд з активістами по гучномовцю лунають заклики до президента виконати обіцянку покарання убивць Катерини Гандзюк.

Інформації від правоохоронців про ймовірні порушення під час акції немає.

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

Активісти заявили, що вважають передчасним рішення завершити досудове слідство. На їхню думку, генпрокурор Ірина Венедіктова «зливає справу». Остання це заперечує.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.