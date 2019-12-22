Протести в Індії: кількість загиблих зросла до 23 людей

Ще дев’ятеро людей загинули під час протестів у штаті Уттар-Прадеш – цю інформацію 21 грудня підтвердив речник поліції Правін Кумар.
За його словами, більшість загиблих – молоді люди. Втім, представник поліції заперечує, що в смертях винні правоохоронці.
«Деякі з них померли від вогнепальних поранень, але ці поранення – не від поліцейського вогню. Поліція застосовувала лише сльозогінний газ, аби відлякати збуджений натовп», – заявив Кумар.
Таким чином загальна кількість жертв під час протестів проти нового закону про громадянство зросла до 23 людей по всій Індії.
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20 грудня Міністерство інформації та мовлення Індії оприлюднило звернення до телеканалів із проханням утриматися від розповсюдження контенту, який може спровокувати подальше насильство. У міністерстві попросили про «суворе дотримання» цього обмеження.
За словами представників поліції у кількох штатах, понад 7 тисяч людей затримані за участь у протестах або за вимогами закону про надзвичайний стан.
11 грудня парламент Індії ухвалив закон, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам – немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану. Закон надає право громадянства буддистам, християнам, індуїстам, джайдам, парсам та сикхистам, які покинули ці три країни до 2015 року.
Критики закону стверджують, що він – дискримінаційний. Влада каже, що закон дасть прихисток людям, які втекли від релігійних «переслідувань».
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