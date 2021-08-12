Мирні протести в Росії стали майже неможливими – Amnesty International

Російська влада обмежила право людей на мирні протести настільки, що для росіян стало практично неможливо протестувати будь-яким значущим чином – про це заявила правозахисна організація Amnesty International 12 серпня.

«Влада Росії знецінила право на свободу мирних зібрань, використовуючи все більш суворі закони, а також жорстку поліцейську тактику та кримінальне переслідування, щоб придушити мирний протест», – йдеться у доповіді «Росія: немає місця для протесту», оприлюдненій напередодні парламентських та місцевих виборів, які мають відбутися в Росії наступного місяця.

У звіті зафіксовано придушення мирних протестів, яке, за заявою Amnesty, почалося з Федерального закону про збори 2004 року і прискорилося останніми роками.

«Російська влада роками з неймовірною наполегливістю та винахідливістю обмежувала право на свободу зібрань», – сказав Олег Козловський, дослідник організації у Росії.

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За його словами, внаслідок цих заходів представники влади розглядають мирний вуличний протест як злочин.

«Незаконні обмеження, вимоги та жорсткі санкції, з якими стикаються російські протестувальники, можна назвати лише кафкіанськими в їх абсурдності. Російській владі знадобилося 16 років і 13 випадків змін у законодавстві через парламент, щоб позбавити право на свободу мирних зібрань будь -якого справжнього значення», – додав Козловський.

Згідно з доповіддю, дев’ять із 13 основних поправок, які були використані законодавцями для обмеження свободи мирних зібрань у Росії, були внесені з 2014 року в рамках придушення антиурядових протестів та прав людини, гарантованих міжнародними правами людини закону та власної Конституції Росії.

У ньому також детально описується те, що Козловський називає надмірним застосуванням сили співробітниками поліції, які, як повідомляється, «використовували прийоми бойових мистецтв проти протестувальників, били їх кийками і, починаючи з цього року, застосовували проти них електрошокову зброю».

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Базована в Лондоні правозахисна організація закликала російську владу привести закони та практику у відповідність до Конституції та міжнародних зобов’язань Росії щодо прав людини.

Amnesty також закликала російську владу поважати стихійні мирні зібрання, «які слід вважати законними, коли подання сповіщення у встановлений законом термін неможливе або недоцільне».

Автори звіту закликають уряд забезпечити, аби майбутні вибори пройшли в іншій атмосфері, заявляючи, що вони «дають Росії можливість змінити свій підхід до зобов’язань щодо заохочення та захисту прав людини, в тому числі права на свободу мирних зібрань».