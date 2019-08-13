Росія: суд дозволив опозиційному кандидату взяти участь у виборах до Московської міської думи

У Росії Московський міський суд задовольнив скаргу члена партії «Яблоко» Сергія Мітрохіна на рішення окружної виборчої комісії про відмову зареєструвати його кандидатом у депутати Московської міської думи.

Його мають офіційно зареєструвати кандидатом 14 серпня.

Суд ухвалив рішення на тлі акцій протесту з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу, які тривають уже місяць – як правило, по суботах. 27 липня і 3 серпня в центрі Москви пройшли неузгоджені акції, були затримані в цілому близько трьох тисяч людей. Події 27 липня влада Росії охарактеризувала як масові заворушення, у кримінальній справі заарештовані 14 людей. 10 серпня пройшов узгоджений мітинг, в ньому брали участь, за оцінками, близько 50 тисяч людей.