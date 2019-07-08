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08 Липень 2019, Київ 15:27
Новини | Економіка

Західні донори передали ProZorro базу даних, яка «зменшує поле корупції»

За даними «Трансперенсі Інтернешнл Україна», за 2,5 роки система «ProZorro.Продажі» заробила для держави 17,5 мільярдів гривень

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Держпідприємство «ProZorro.Продажі» 8 липня уклало угоду з донорами про передачу всіх прав на центральну базу даних (ЦБД) – інформацію про аукціони з продажу землі та оренди родовищ, подробиці та учасників конкурсів з малої приватизації, історію та фінансові зобов’язання переможців аукціонів, продаж і оренду непрофільного майна в регіонах.

Ця та інша інформація є публічною завдяки роботі другої ЦБД, перша – створена у 2017 році, дала змогу прозоро продавати майно проблемних банків.

«ProZorro.Продажі» отримало другу ЦБД у лютому, але сьогодні уклало угоду про передачу всіх прав на неї.

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що прозорі продажі та оренда майна є результатом синергії влади, західних донорів та української громадськості.

Серед донорів та творців двох баз даних є «Трансперенсі Інтернешнл Україна», Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) та Антикорупційна ініціатива ЄС.

/**/ /**/ /**/ Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов
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«Ми є основним донором, який виділив близько 200 тисяч євро на ЦБД для «ProZorro.Продажі». Фінансовий ефект за короткий час – в рази більший. Але головна користь – нові умови продажу та оренди майна, прозорість та зменшення, а подекуди і зникнення умов для корупції», – пояснила в коментарі Радіо Свобода голова Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі.

За словами голови Антикорупційної ініціативи ЄС, підходи та ІТ-рішення ProZorro можуть стати відправною точкою для реформ в інших секторах, а це, своєю чергою, зменшить корупцію в них і посилить економіку.

За даними «Трансперенсі Інтернешнл Україна», за 2,5 роки система «ProZorro.Продажі» заробила для держави 17,5 мільярдів гривень. На першому місці за обсягом – доходи від реалізації майна проблемних банків, на другому –кошти від оренди і продажу комунального і державного майна.

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