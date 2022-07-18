«Прямий» і «5 канал» готові долучитися до телемарафону замість каналу Ахметова – заява

Телеканали «Прямий» і «5 канал» звернулися до Ради національної безпеки і оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо часового слоту в спільному телемарафоні, який звільниться після припинення роботи медіагрупи «Україна». Про це йдеться в заяві, яку обидва телеканали оприлюднили на своїх сайтах 18 липня.

«Співробітники, журналісти та редакційні колективи «Прямого» і «5 каналу» вкотре висловлюють свою готовність долучитися до виробництва контенту та ефірів телемарафону», – заявляють медійники.

Телеканали звертають увагу на те, що в березні вже зверталися до Нацради, РНБО і Міністерства культури та інформаційної політики з проханням включити їх до редакційної групи національного марафону, проте цього так і не сталося.

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РНБО і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення наразі не коментували звернення.

11 липня стало відомо, що інвестиційна компанія SCM, що належить Рінату Ахметову, «вимушено» виходить з медіабізнесу. Як заявив Ахметов, цього тижня «Медіа Група Україна» відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій, від ліцензій друкованих медіа. Він заявив, що це рішення продиктоване набранням чинності закону про олігархів.

Медіхолдинг «Медіа Група Україна» – до якого, серед іншого, входять телеканали «Україна» та «Україна24» – тривалий час був однією зі сфер інтересів Ріната Ахметова.