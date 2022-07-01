Туреччина заблокувала локальні сайти «Голосу Америки» і Deutsche Welle

Турецькомовні наглядові органи заблокували локальні служби американського й німецького мовників «Голос Америки» і Deutsche Welle викликавши звинувачення в цензурі.

Вища рада з питань радіо і телебачення країни в лютому ухвалила рішення, згідно з яким міжнародні медіа, які транслюють телевізійний контент онлайн турецькою мовою, повинні подати заявку на отримання ліцензії на мовлення.

Суд Анкари пізно ввечері 30 червня постановив обмежити доступ до сайтів державних каналів Deutsche Welle і Voice of America. Жоден із них не був доступний у Туреччині 1 липня.

У своїй заяві Deutsche Welle стверджує, що не виконує вимоги ліцензування, оскільки це «дозволить турецькому уряду цензурувати редакційний контент».

Генеральний директор Петер Лімбург сказав, що мовник детально роз’яснив це Раді радіо і телебачення Туреччини (скорочено RTUK).

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Ільхан Таші, член RTUK від головної опозиційної Республіканської народної партії Туреччини, заявив, що виступає проти блокування двох іноземних медіакомпаній.

«Ось і свобода преси та розвинена демократія», – саркастично прокоментував він у своєму твітері.

Більшість у Ради мають правляча партія президента Туреччини Реджепа Теїпа Ердогана та її націоналістичні союзники. Вона регулярно штрафує критично налаштованих мовників.

Спілка журналістів Туреччини назвала це рішення цензурою.

«Припиність спроби заборонити все, що вам не подобається, суспільство хоче свободи», – заявило об’єднання в твітері.

У лютому RTUK заявило, що виявило три сайти без ліцензій на мовлення, серед яких також були турецькі служби Euronews. Але канал Euronews заявив, що не вів прямі трансляції турецькою мовою, і тому був звільнений від ліцензійних вимог.

У лютому «Голос Америки» зазначив, що хоча ліцензування теле- та радіомовлення є нормою, оскільки трансляція є обмеженим ресурсом, інтернет не має обмеженої пропускної здатності.

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«Єдина можлива мета ліцензійної вимоги для трансляції в Інтернеті — уможливити цензуру», – заявила компанія.

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс в лютому, коли з’явилося положення про ліцензування, заявив, що Вашингтон стурбований «рішенням RTUK розширити урядовий контроль над вільними ЗМІ».

У відповідь речник МЗС Туреччини Танджу Білгіч зазначив, що Сполучені Штати вимагають від державного англомовного мовлення Туреччини TRT World зареєструватися як іноземний агент відповідно до закону, призначеного для лобістів і компаній зі зв’язків з громадськістю, які працюють на іноземні уряди.

Туреччина отримала рейтинг «не вільної» за 2021 рік за індексом «Свобода онлайн» від Freedom House. Було заблоковано сотні тисяч доменів і вебадрес.

«Репортери без кордонів» поставили Туреччину на 149 місце зі 180 країн у своєму Індексі свободи преси, заявивши, що Анкара використовує «всі можливі засоби, щоб підважити своїх критиків», в тому числі позбавлення журналістів прес-карток, онлайн-цензуру, судові позови та арешти».