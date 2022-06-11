Голова МЗС Туреччини вперше за 13 років відвідав Чехію, говорив із Ліпавським про Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідав Прагу і зустрівся з чеським колегою Яном Ліпавським 11 червня, повідомляє МЗС Чехії. Зустріч стосувалася, зокрема, харчової безпеки, прийдешнього саміту НАТО та санкцій проти Росії.

За повідомленням, востаннє такий візит очільник турецької дипломатії здійснював 13 років тому.

«Глави МЗС особливо концентрувалися на поточній ситуації в Україні, перспективах протидії російської агресії та глобальній продовольчій безпеці. Турецька ініціатива створити коридор, який дозволив би експортувати українське зерно з портів Чорного моря, заблокованих Росією, є одним зі шляхів поступу. Міністр Ліпавський наголосив на кроках чеського уряду щодо допомоги Україні, в тому числі постачанні зброї та допомозі українським біженцям», – йдеться в заяві дипломатичного відомства.

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Ліпавський також згадав про потенційне приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, проти якого раніше висловлювався президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

«Я переконаний, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО стане символом єдності, з яким західні демократії протистоять російської агресії, але водночас посилить обороноздатність Альянсу», – вважає чеський міністр.

Як додають у МЗС, переговори також стосувалися двосторонніх чесько-турецьких відносин та стосунків Анкари з Європейським Союзом.

«Турція є одним із наших ключових торгових партнерів за межами ЄС. Тому ми також обговорили наше економічне та торговельне співробітництво, річний оборот якого перевищує чотири мільярди євро», – йдеться в коментарі Ліпавського.

Чавушоглу, зі свого боку, назвав «всеохопними» переговори з головою чеського МЗС.

Туреччина, як днями зазначив посол України в цій країні Василь Боднар, є наразі єдиною країною, якій вдалося посадити російську та українську сторони за стіл переговорів, проте наразі цей процес зупинився. Втім, Анкара не полишає спроб відновити діалог.