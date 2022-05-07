У Придністровʼї знову заявляють про вибухи

«Міністерство внутрішніх справ» молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя заявило про вибухи, недалеко від українського кордону.

За цими даними, удари завдали з дронів. Постраждалих немає.

Молдовська влада вважає відповідальними за провокації місцеві військові угруповання. Президент Майя Санду сьогодні вчергове запевнила, що загроз країні немає.

Повідомлення про вибухи і обстріли у Придністровʼї почали надходити з кінця квітня.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.