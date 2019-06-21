Україна заборонила в’їзд двом ірландцям, які вигукували «ДНР, уперед» – прикордонники

У Державній прикордонній службі України повідомили про заборону на 3 роки в’їзду на територію країни двом громадянам Ірландії.

«Учора рейсом з Дубліна в київський «Бориспіль» прибули двоє ірландців. Під час посадки літака ці пасажири дістали символіку РФ і георгіївські стрічки та викрикували: «ДНР, уперед». Прикордонники ОКПП «Київ» з’ясували, що чоловіки прилетіли в Україну з туристичною метою. Один із них був у футболці із національною символікою країни-агресора. Він повідомив, що планує відвідати свою дівчину, громадянку України, проте з якою, як з’ясувалося, зворотного зв’язку в нього немає. Крім того, зі слів іноземця стало відомо, що напередодні він перебував у Росії», – йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, квитків на зворотний рейс іноземці не мали.

У багажі ірландців виявили предмети, що мають «пропагандистський і провокативний характер, зокрема національну символіку РФ та георгіївські стрічки».

Георгіївські стрічки заборонені в Україні законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів», що був ухвалений 2015 року і передбачає кримінальну відповідальність за публічне використання нацистської чи комуністичної символіки.​

Сепаратистські угруповання «ДНР» та «ЛНР» визнані в Україні терористичними.

