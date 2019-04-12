СБУ відновила дозвіл на в’їзд в Україну австрійському журналісту Вершютцу

Служба безпеки України вирішила дозволити в’їзд на територію України керівникові київського бюро австрійської телерадіокомпанії ORF Крістіану Вершютцу. Про це сам журналіст повідомив на сторінці у Facebook, прикріпивши письмову відповідь від СБУ.

«Заборону в’їзду зазначеній особі скасовано у зв’язку з надходженням інформації про припинення існування обставин, на підставі яких особі було заборонено в’їзд, про що поінформовано Державну прикордонну службу України», – йдеться в повідомленні.

Водночас вказується, що у справі за позовом Крістіана Вершютца до СБУ та МЗС судом визначено строк для підготовки та подачі відкликання позову до 23 квітня.

7 березня перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ольга Червакова із посиланням на свої джерела в СБУ повідомила, що Вершютцу заборонили в’їзд до України на один рік. Згодом Служба безпеки підтвердила цю інформацію.

За її словами, Вершютц «висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від Russia Today», та відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму через неконтрольовані пункти пропуску з території Російської Федерації, чим порушив порядок перетину українського кордону.

Австрія висловила протест через рішення України заборонити в’їзд австрійському журналісту Крістіану Вершютцу.