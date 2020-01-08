Букінгемський палац відреагував на рішення принца Гаррі та Меган Маркл залишити королівську родину

Дискусії з приводу рішення британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл залишити королівську родину тривають, повідомив Букінгемський палац.

«Ми розуміємо їхнє прагнення застосувати інший підхід, але це складно. Дискусії з герцогом та герцогинею Сассекськими – на ранній стадії», – заявили в палаці.

8 січня принц Гаррі та його дружина Меган оголосили про намір вийти з королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними.

Вони не назвали причину свого рішення. Водночас у 2019 році герцог критикував медіа через «цькування» його дружини. Він порівнював ставлення представників ЗМІ до Маркл із їхнім ставленням до його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл одружилися у травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекських народився хлопчик – Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.