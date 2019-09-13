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14 Вересень 2019, Київ 00:38
Новини | Політика

Голова МЗС України про відносини з Росією: «є певне потепління, відлига»

Пристайко: ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир

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У відносинах України та Росії спостерігається «певне потепління», заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир. Вочевидь це не входить в інтереси Росії. Саме для цього і придуманий мінський формат, домовленості. На скільки Росія зараз готова домовлятися – є певне потепління, відлига. І [президент України Володимир] Зеленський намагається це використати», – сказав Пристайко.

Він додав, що Зеленський «не збирається чекати наступні п’ять років, поки будуть помирати військові».

Про олігархів і Донбас. Аналіз заяв Зеленського на форумі YES 2019
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Про олігархів і Донбас. Аналіз заяв Зеленського на форумі YES 2019

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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