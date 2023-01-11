Притула повідомив, що частина закуплених на зібрані кошти дронів може літати на 800 км

Волонтер Сергій Притула 11 січня повідомив про результати спільного з громадським діячем Сергієм Стерненком збору пожертв на дрони-камікадзе, запущеного в жовтні.

Фонд Притули звітує про закупівлю 142 дронів загальною вартістю 351 434 900 грн, які діляться на три типи:

50 штук з дальністю польоту 30 кілометрів, корисне навантаження 3 кілограми

42 штуки з дальністю польоту 200 км, корисне навантаження 8 кг

50 штук з дальністю польоту 800 км, корисне навантаження 30 кг

«Дрони першого типу − це 50 штук RAM ІІ UAV та три наземні станції до них від українського виробника. Подробиці щодо інших категорій дронів Фонд Притули та Сергій Стерненко не можуть розкривати з міркувань безпеки», – йдеться в релізі фонду.

Решта коштів, за повідомленням, пішла на контрактування чергового комплексу безпілотного літального апарату «Валькірія».

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11 жовтня 2022 року засновник благодійного фонду Сергій Притула і блогер, громадський активіст Сергій Стерненко відзвітували про збір коштів «на помсту росіянам» і зазначили, що їм вдалося зібрати 352 мільйони гривень замість 100 мільйонів, як планувалося.

Збір був оголошений 10 жовтня, коли російські війська вчергове обстріляли населені пункти України. Це був перший із масованих ракетних ударів, спрямованих саме на українську критичну інфраструктуру.