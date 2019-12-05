ПЦУ ухвалила заяву про «гарантії забезпечення достойного становища» почесного патріарха Філарета

Синод Православної церкви України 5 грудня ухвалив заяву про забезпечення умов життя та діяльності свого почесного патріарха, 90-річного Філарета. Як вказано в повідомленні на сайті ПЦУ, заява ухвалена «у зв’язку із завершенням процедури ліквідації релігійної організації «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату».

Синод вирішив «утворити релігійну організацію у складі Православної Церкви України у формі місії».

«Почесний Патріарх Філарет має право для пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36. Почесний Патріарх Філарет має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва. Пожиттєве матеріальне утримання Почесного Патріарха Філарета і фінансування релігійної організації у формі місії здійснюється за рахунок відрахувань від Володимирського собору міста Києва та добровільних пожертв», – вказано в рішенні Синоду ПЦУ.

Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві 11 листопада скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) про задоволення позову Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату до Міністерства культури України про заборону ліквідаційній комісії здійснювати дії, що стосуються майна Київської патріархії УПЦ КП.