Суд скасував заборону на дії ліквідаційної комісії УПЦ КП

Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві 11 листопада скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) про задоволення позову Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату до Міністерства культури України про заборону ліквідаційній комісії здійснювати дії, що стосуються майна Київської патріархії УПЦ КП.

Поліція Києва повідомила, що під час судового засідання сталася сутичка між представниками релігійної організації та працівниками суду.

«За попередньою інформацією, група осіб розбила скляні двері в будівлі суду та намагалися потрапити на засідання, у результаті чого сталася сутичка з представниками суду. Для припинення конфлікту працівники поліції застосували сльозогінний газ. П’ятьох активних учасників події правоохоронці доставили до управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та беруть пояснення», – інформує пресслужба.

У вересні Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату до Міністерства культури України, заборонивши суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб та ліквідаційній комісії дії, що стосуються майна Київської патріархії УПЦ КП.

Також суд визнав протиправність наказу Міністерства культури України, яким скасовано дію статутів УПЦ КП і Київської патріархії.

Наприкінці липня 2019 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом УПЦ КП до Міністерства культури України про скасування наказу в частині, де зазначено, що втратили чинність накази міністерства про реєстрацію в новій редакції статуту релігійної організації «Київська патріархія Української православної церкви».