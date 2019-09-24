Потужний землетрус стався біля узбережжя Пуерто-Рико

Потужний землетрус магнітудою 6.0 стався поблизу північно-західного узбережжя Пуерто-Рико пізно ввечері 23 вересня, повідомляє Геологічна служба США.

Про постраждалих і руйнування на даний час інформації немає.

Землетрус стався за 62 кілометри на північний захід від міста Сан-Антоніо на глибині 10 кілометрів, йдеться в повідомленні.

У Сан-Антоніо розташований аеропорт Рафаеля Ернандеса, ключовий для повітряного сполучення до США.

У 2010 році неподалік Гаїті стався руйнівний землетрус магнітудою 7,0, внаслідок якого загинули понад 250 тисяч людей і була сильно пошкоджена інфраструктура країни.