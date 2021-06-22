Три пункти перетину кордону з Польщею відновлять роботу – Держприкордонслужба

Польська сторона готова відновити роботу пунктів перетину кордону з Україною, повідомляє Державна прикордонна служба 22 червня.

«Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску «Зосин – Устилуг», «Долгобичув – Угринів» та «Кросценко – Смільниця», – йдеться в повідомленні.

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Ці пункти запрацюють з 1 години 23 червня. Водночас прикордонники закликають ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють у країнах в’їзду, під час планування подорожей.

Кабінет міністрів України ухвалив відновити роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою 20 травня 2020 року.