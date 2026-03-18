Путін перестав використовувати «бежевий» кабінет і його секретні двійники – «Система»

Лідер РФ Володимир Путін уже понад 160 днів не з’являється у так званих «бежевих» робочих кабінетах. Це найдовша перерва за весь час, що ці кабінети з’являються в офіційній хроніці, підрахував розслідувальний проєкт Радіо Свобода «Система».

Йдеться про робочий кабінет Путіна у його підмосковній резиденції у Ново-Огарьові. В останнє десятиліття цей кабінет був одним із найчастіше використовуваних приміщень для офіційних зйомок Путіна за роботою.

У листопаді 2025 року «Система» розповіла, що підмосковний кабінет має ще щонайменше дві копії: одну з них побудовано в резиденції в Сочі, і ще одну – в державній резиденції на Валдаї.

Ці інтер’єри Кремль упродовж років використовував для зйомок нарад президента, представляючи їх як робочий кабінет у Підмосков’ї. Таким чином Кремлю вдавалося створювати видимість, ніби Путін працює поруч із Москвою, хоча насправді він міг місяцями жити на півдні Росії чи в Новгородській області.

До осені 2025 року Кремль використовував фокус із кабінетами-копіями постійно. Проте з моменту виходу розслідування «Системи» в офіційній хроніці російського президента не з’явилося жодного знімка «бежевого» кабінету – ані оригінального, підмосковного, ані копій.

Востаннє Путін публічно працював у одному з таких кабінетів 7 жовтня 2025 року – у день свого народження. Тоді Кремль опублікував запис наради з постійними членами Ради безпеки, яка відбулася по відеозв’язку.

Офіційно Кремль повідомив, що нарада відбулася в Ново-Огарьові. Проте, як встановила «Система» за характерними деталями інтер’єру, запис був зроблений у кабінеті-двійнику в сочинській резиденції Бочаров Ручей.

Існування кабінетів-копій Кремль публічно ніколи не коментував, а запити «Системи» на цю тему ігнорував.



