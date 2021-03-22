Путін отримає щеплення від COVID-19 23 березня

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у вівторок, 23 березня, отримає щеплення від коронавірусної інфекції нового типу. Про це повідомляють російськ ол

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що російський лідер щепитиметься одним із російських препаратів.

Розробники вакцини «Спутнік V» подали заявку на реєстрацію в Євросоюзі. Зараз вона перебуває на розгляді Європейського агентства лікарських засобів. Якщо препарат буде схвалений регулятором, то країни ЄС зможуть використовувати його для вакцинації жителів.

При цьому голова комісії ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейський союз не має потреби в російській вакцину від COVID-19. За словами Бретона, для досягнення колективного імунітету Євросоюзу вистачить чотирьох вже схвалених вакцин.

За даними, які навів на нараді 22 березня Путін, перший компонент вакцини в Росії отримали понад шість мільйонів осіб – це більш яук чотири відсотки населення. У перерахунку на душу населення це менше, ніж у більшості країн ЄС.