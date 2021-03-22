На нараді у Зеленського назвали три регіони з найбільшою динамікою зростання захворюваності на COVID-19

Київ, Вінницька та Івано-Франківська області нині мають найбільшу динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. Про це повідомили на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася 22 березня під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Активних хворих в країні станом на сьогодні понад 263 тисячі, вказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «Із 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тисячі 652 із 4 тисяч 909», – каже голова уряду.

Шмигаль нагадав, що 20 березня до «червоної» зони були віднесені місто Київ та Одеська область.

За результатами наради голова уряду доручив міністру охорони здоров’я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записалися на щеплення через портал «Дія».

У неділю, 21 березня, в Україні виявили 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, шпиталізували 3 026 людей, одужали – 2 993, померли 157 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 554 256 людей, 30 098 – померли, 1 260 842 – одужали.