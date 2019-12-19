Путін: «ДНР» та «ЛНР» – не «окупаційні адміністрації», а законні органи влади

Президент Росії Володимир Путін називає угруповання «ДНР» та «ЛНР» законними органами влади в контрольованих ними частинах Донецької та Луганської областей. Про це російський лідер заявив 19 грудня на щорічній підсумковій пресконференції, яка відбувається в Москві.

«Окупаційні адміністрації» – не окупаційні, а законні органи, сформовані за результатами виборів. Все в суворій відповідності з Мінськими угодами», – сказав Путін, відповідаючи на запитання кореспондента агенції УНІАН у Москві Романа Цимбалюка.

Російський президент також повторив тезу, що «ніяких іноземних військ на територіях Луганської та Донецької областей, непідконтрольних Києву, немає». «Там тільки місцеві, і техніка у них своя. Може, там і є найманці, але вони не основа збройних формувань», – заявив Путін і поклав відповідальність за «проблему Донбасу» на керівництво України, у якого «немає бажання вирішувати (проблему – ред.) у тісному зв'язку з людьми, а не силовим способом».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.