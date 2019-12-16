Путін підписав закон про штрафи для фізосіб-іноагентов

Російський президент Володимир Путін підписав закон, який вводить великі штрафи за порушення порядку діяльності ЗМІ-іноагента, зокрема фізосіб.

Законопроєкт передбачає, що ЗМІ – «іноземні агенти» і прирівняні до них особи будуть штрафуватися за порушення законодавства про агентів на суми від 10 тисяч до п’яти мільйонів рублів (приблизно від 150 доларів до 78 тисяч доларів). Громадян також можна буде арештовувати на строк до 15 діб.

Чинне законодавство Росії зобов’язує громадян засновувати юридичну особу в Росії, якщо держава вважатиме їх «іноземними агентами». Тому до них можуть застосовуватися санкції як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Раніше Путін підписав закон, який дозволяє визнавати громадян «іноземними агентами».

Закон про ЗМІ – «іноземних агентів» різко розкритикували правозахисники, міжнародні організації і правозахисники.

Представник Європейської служби зовнішніх зв’язків Майя Коціянчич заявила, що закон «стигматизує засоби масової інформації і неурядові організації, обмежуючи таким чином здійснення основних свобод».

Офіційний представник Держдепартаменту США Морґан Октаґус заявила, що закон може бути використаний «для придушення незалежних голосів».

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що закон є прямою атакою на роботу і безпеку незалежних журналістів, а також на право російських громадян отримувати інформацію з будь-яких джерел за їхнім бажанням.