Путін наказав «докрутити болти» на старті будівництва нового атомного криголаму в РФ

Президент Росії Володимир Путін 26 січня оголосив про будівництво атомного криголама для розширення Арктичного флоту РФ. На церемонії з нагоди початку будівництва криголама «Ленінград» на верфі в Санкт-Петербурзі Путін заявив, що кіль корабля-побратима «Сталінград» також буде добудований наступного року.

Як повідомляє російська офіційна інформагенція ТАСС, під час події Путін дав голові «Росатому» Олексію Ліхачову, голові банку ВТБ Андрію Костіну, голові Ради федерації Валентині Матвієнко та губернатору Санкт-Петербурга Олександру Бєглову дозвіл «на встановлення закладної дошки на першому відсіку майбутнього атомного криголаму».

«За командою глави держави вони, взявши до рук викрутки, докрутили болти, що фіксують закладну дошку на першій секції майбутнього криголаму», – вказує інформагенція.

Росія, яка має найбільший криголамний флот у світі, претендує на велику частину мінеральних ресурсів, що зберігаються в Арктиці.