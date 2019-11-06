Путін заявив про загрозу російській мові у світі від «печерних русофобів» і «агресивних націоналістів»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російській мові оголошують війну в усьому світі, щоб скоротити її простір. Роблять це, за його словами, «печерні русофоби», «маргінали» й «агресивні націоналісти». Про це Путін заявив 5 листопада на засіданні Ради з російської мови, стенограма якого викладена на сайті Кремля.

«Ми сьогодні стикаємося зі спробами штучних, підкреслюю, грубих, часом безцеремонних спроб скоротити простір російської мови в світі, витіснити її на периферію, – заявив Путін. – Війну російській мові оголошують не тільки печерні русофоби – а це ми теж спостерігаємо, це не секрет. Різного роду маргінали ефективно працюють, агресивні націоналісти. На жаль, у різних країнах це стає офіційною державною політикою».

Назв цих країн Путін не озвучив. Але раніше влада Росії критикувала Україну, зокрема, через ухвалений навесні закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а перед цим – через закон про освіту, зокрема його норму якого щодо мови освіти – державної.

Крім того, у липні голова МЗС Росії Сергій Лавров обговорював з представником ОБСЄ питання про становище російської мови в Естонії і Латвії, де ухвалені закони, що передбачають переведення російськомовних шкіл на навчання державними мовами.